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В Полтавском ТЦК обнаружили тело мужчины — военкомат заявил о самоубийстве

22 октября 2024 12:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Полтавской области в помещении ТЦК обнаружили тело мужчины
Оформление документов. Фото: ХОТЦК
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Полтавской области в понедельник, 21 октября, в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было найдено тело мужчины с явными признаками того, что он покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было, полиция начала следственные действия.

Ситуацию прокомментировали в Полтавском областном ТЦК и СП.

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В ТЦК отметили, что на пункт предварительного сбора военнообязанный прибыл в сопровождении полиции, поскольку находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию и был составлен акт отказа.

По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении этим мужчиной уголовного преступления. Гражданин в прошлом году уже был осужден по данной статье к трем годам лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока. Этот срок истек в сентябре этого года.

"Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось — он ожидал сборного пункта, пока будут оформлены все документы", — отметили в ТЦК.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств этого события проводится служебное расследование.

Также в ТЦК призвали украинцев соблюдать информационную гигиену до завершения следственных действий.

ТЦК и СП
Комментарий Полтавского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что командование 123-й бригады территориальной обороны ВСУ проводит служебное расследование по выдвижению обстоятельств смерти командира 186-го батальона Игоря Гриба.

Также в Кривом Роге проводятся следственные действия на месте смерти экс-кандидата в мэры и бывшего главы Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) группы "Метинвест" Дмитрия Шевчика. По этому факту открыто Уголовное производство.

Украина самоубийство ТЦК и СП полиция Полтава

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