З початку 2025 року в Україні сталося дев'ять терактів проти ТЦК - деталі

Голова НПУ Іван Вигівський. Фото: РБК-Україна

За інцидентами з підривом вибухівки в ТЦК та СП у різних областях стоять російські спецслужби. Для цього вони вербують громадян України молодого віку.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу у Києві у середу, 5 лютого.

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Вибухи в ТЦК

"За останній тиждень в Україні сталася низка злочинів, пов'язаних з терористичними актами проти працівників ТЦК та СП, а також відносно поліцейських", — сказав Вигівський.

За його словами, від початку цього року зафіксовано вже дев'ять таких випадків, три з них були замахом саме на працівників поліції. Зокрема, минулими вихідними злочинці зателефонували на лінію "102" та заявили, що в приміщенні відбувається якийсь злочин, а на місці виявилося, що там закладена вибухівка.

Голова Нацполіції зауважив, що всі правоохоронці ще з минулого року орієнтовані на те, що спецслужби РФ полюють на всіх представників Сил безпеки й оборони, включно з поліцією та окремо на ТЦК.

"Таким чином Росія намагається дестабілізувати ситуацію та створити негативне ставлення до Сил оборони. Всі злочинці за такими фактами встановлені, їх затримали та обрали запобіжні заходи", — додав Вигівський.

Він зазначив, що спецслужби Росії вигадують різні методи та способи, аби вбити поліцейських. Був випадок, коли наряд поліції виявив вибухівку в дитячій іграшці. Переважно для виконання цих дій ворог вербує громадян достатньо молодого віку: 20 років та молодше.

"Як правило це молоді люди, які ще не усвідомлюють всієї відповідальності або це особи з низькою соціальною відповідальністю", — підсумував правоохоронець.

Нагадаємо, біля ТЦК у Кам'янці-Подільському Хмельницької області стався вибух.

У поліції уточнили, що підривник приніс вибухівку на територію ТЦК, заявивши, що це "передача" для військовозобов'язаного. Після вибуху він загинув на місці.