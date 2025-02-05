С начала 2025 года в Украине произошло девять терактов против ТЦК - детали

Глава НПУ Иван Выговский. Фото: РБК-Украина

За инцидентами с подрывом взрывчатки в ТЦК и СП в разных областях стоят российские спецслужбы. Для этого они вербуют граждан Украины молодого возраста.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский во время брифинга в Киеве в среду, 5 февраля.

Читайте также:

Взрывы в ТЦК

"За последнюю неделю в Украине произошел ряд преступлений, связанных с террористическими актами против работников ТЦК и СП, а также в отношении полицейских", — сказал Выговский.

По его словам, с начала этого года зафиксировано уже девять таких случаев, три из них были покушением именно на сотрудников полиции. В частности, на прошлых выходных преступники позвонили на линию "102" и заявили, что в помещении происходит какое-то преступление, а на месте оказалось, что там заложена взрывчатка.

Глава Нацполиции отметил, что все правоохранители еще с прошлого года ориентированы на то, что спецслужбы РФ охотятся на всех представителей Сил безопасности и обороны, включая полицию и отдельно на ТЦК.

"Таким образом Россия пытается дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам обороны. Все преступники по таким фактам установлены, их задержали и избрали меры пресечения", — добавил Выговский.

Он отметил, что спецслужбы России придумывают различные методы и способы, чтобы убить полицейских. Был случай, когда наряд полиции обнаружил взрывчатку в детской игрушке. Преимущественно для выполнения этих действий враг вербует граждан достаточно молодого возраста: 20 лет и моложе.

"Как правило это молодые люди, которые еще не осознают всей ответственности или это лица с низкой социальной ответственностью", — подытожил правоохранитель.

Напомним, возле ТЦК в Каменец-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв.

В полиции уточнили, что подрывник принес взрывчатку на территорию ТЦК, заявив, что это "передача" для военнообязанного. После взрыва он погиб на месте.