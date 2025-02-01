На Закарпатті засудили чоловіків, які займалися підпалом майна ТЦК

Горить автомобіль. Фото ілюстративне: kiev24

На Закарпатті Мукачівський міськрайонний суд ухвалив вирок у справі про організовану групу, яка здійснювала підпали майна військовослужбовців та працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Слідство встановило, що злочини організовувалися за замовленням невстановлених осіб, які могли бути пов’язані з представниками Росії.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За даними правоохоронців, організатором підпалів виступив мешканець Донеччини, який вже раніше був засуджений. Він створив злочинну організацію, до складу якої увійшли ще двоє обвинувачених. Вони розподілили між собою ролі: один із чоловіків був співорганізатором та координував виконання завдань, а інший займався підбором виконавців та передачею інструкцій.

Група діяла конспіративно: для комунікації використовували месенджер Telegram, регулярно видаляли повідомлення, фінансування здійснювали через криптовалютні транзакції. Виконавців підшукували за винагороду, а докази виконання злочинів передавали замовникам у вигляді відеозаписів підпалів.

Влітку 2024 року обвинувачені отримали список з 11 осіб. У ньому були військовослужбовці та працівники ТЦК та СП, майно яких планувалося знищити шляхом підпалів. Співорганізатор передав ці дані іншому чоловіку, який залучив до виконання злочинів громадянина, що співпрацював із правоохоронцями.

Так, 1 серпня 2024 року виконавець, перебуваючи під контролем силовиків, імітував підпал автомобіля Skoda Fabia 2004 року випуску, який, на думку організаторів, належав працівниці Мукачівського ТЦК. Він зняв відео "підпалу" та переслав його через Telegram для звіту перед замовниками. Вже 1 серпня співорганізатор отримав за це 650 USDT (близько 27 тисяч гривень), які потім були розподілені між учасниками злочинної групи.

Аналогічну спробу підпалу автомобіля Skoda Octavia 2002 року випуску здійснили 7 серпня. Виконавець вчиняв злочин, записав відеодоказ та передав його замовникам. А вже наступного дня, 8 серпня, співорганізатор отримав ще 1000 USDT, які конвертував у гривні та передав співучасникам.

Також слідство встановило, що 8 серпня зловмисники намагалися підпалити вхідні двері квартири колишнього військовослужбовця у Мукачеві. Задум також не вдалося реалізувати, оскільки виконавець діяв під наглядом правоохоронців. Вже наступного дня, 9 серпня, обвинувачених затримали.

В судовому засіданні обвинувачені визнали свою провину, заявили про розкаяння та підтвердили, що отримували замовлення на підпали через Telegram.

Суд визнав їх винними у вчиненні злочинів, зокрема, у закінченому замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, а також у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Відтак співучасник отримав покарання у вигляді 5 років та 1 місяця позбавлення волі, його триматимуть під вартою.

А співорганізатор був засуджений до 5 років позбавлення волі, але його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки, враховуючи добровільне перерахування 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ і те, що він самостійно виховує малолітню дитину. Також його звільнили з-під варти в залі суду.

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