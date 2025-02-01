На Закарпатье осудили мужчин, которые занимались поджогом имущества ТЦК

Горит автомобиль. Фото иллюстративное: kiev24

На Закарпатье Мукачевский горрайонный суд вынес приговор по делу об организованной группе, которая осуществляла поджоги имущества военнослужащих и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Следствие установило, что преступления организовывались по заказу неустановленных лиц, которые могли быть связаны с представителями России.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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По данным правоохранителей, организатором поджогов выступил житель Донецкой области, который уже ранее был осужден. Он создал преступную организацию, в состав которой вошли еще двое обвиняемых. Они распределили между собой роли: один из мужчин был соорганизатором и координировал выполнение задач, а другой занимался подбором исполнителей и передачей инструкций.

Группа действовала конспиративно: для коммуникации использовали мессенджер Telegram, регулярно удаляли сообщения, финансирование осуществляли через криптовалютные транзакции. Исполнителей подыскивали за вознаграждение, а доказательства выполнения преступлений передавали заказчикам в виде видеозаписей поджогов.

Летом 2024 года обвиняемые получили список из одиннадцати человек. В нем были военнослужащие и работники ТЦК и СП, имущество которых планировалось уничтожить путем поджогов. Соорганизатор передал эти данные другому человеку, который привлек к выполнению преступлений гражданина, сотрудничавшего с правоохранителями.

Так, 1 августа 2024 года исполнитель, находясь под контролем силовиков, имитировал поджог автомобиля Skoda Fabia 2004 года выпуска, который, по мнению организаторов, принадлежал сотруднице Мукачевского ТЦК. Он снял видео "поджога" и переслал его через Telegram для отчета перед заказчиками. Уже 1 августа соорганизатор получил за это 650 USDT (около 27 тысяч гривен), которые затем были распределены между участниками преступной группы.

Аналогичную попытку поджога автомобиля Skoda Octavia 2002 года выпуска осуществили 7 августа. Исполнитель совершал преступление, записал видеодоказательство и передал его заказчикам. А уже на следующий день, 8 августа, соорганизатор получил еще 1000 USDT, которые конвертировал в гривны и передал соучастникам.

Также следствие установило, что 8 августа злоумышленники пытались поджечь входную дверь квартиры бывшего военнослужащего в Мукачево. Замысел также не удалось реализовать, поскольку исполнитель действовал под наблюдением правоохранителей. Уже на следующий день, 9 августа, обвиняемых задержали.

В судебном заседании обвиняемые признали свою вину, заявили о раскаянии и подтвердили, что получали заказы на поджоги через Telegram.

Суд признал их виновными в совершении преступлений, в частности, в законченном покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, а также в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Поэтому соучастник получил наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы, его будут держать под стражей.

А соорганизатор был приговорен к 5 годам лишения свободы, но его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года, учитывая добровольное перечисление 100 тысяч гривен в поддержку ВСУ и то, что он самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка. Также его освободили из-под стражи в зале суда.

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