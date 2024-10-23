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У Миколаєві чоловік оскаржив штраф ТЦК у 25,5 тис. грн — що вирішив суд

23 жовтня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Миколаєві чоловік не оновив дані та отримав штраф — суд розглянув справу
Чоловік у ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Миколаєві суд скасував штраф у розмірі 25,5 тисяч грн, який територіальний центр комплектування та соціальної підтримки наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи. Суд зазначив, що за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Про це говориться у Єдиному реєстрі судових рішень

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Обставини справи

Суду стало відомо, що 4 червня чоловік подав позов із проханням скасувати постанову ТЦК, згідно з якою на нього було накладено штраф від 25,5 тисячі гривень.

Суть порушення в тому, що чоловік не прибув до ТЦК для повідомлення про зміну облікових даних. Його до ТЦК доставив наряд патрульної поліції.

Було встановлено, що військовозобов'язаний із жовтня 2009 року жодного разу не був у ТЦК і не оновлював облікові дані. За цей час він змінив місце роботи, одружився, у нього народилися діти, але він не повідомив про це ТЦК.

Під час перевірки інформації у базах, до яких має доступ база "Оберіг", виявилося, що інформації про місце роботи позивача в електронних базах немає.

Що вирішив суд

Проаналізувавши всі обставини справи, суд дійшов висновку, що провина чоловіка у скоєнні правопорушення не була доведена "поза розумним сумнівом".

Було ухвалене рішення задовольнити його позов до ТЦК та скасувати постанову про штраф.

Нагадаємо, військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації. Він сфотографував екран ППО і виклав у Telegram. 

Також на Одещині військовий залишив службу, бо хотів допомагати хворій матері.

Україна ТЦК та СП мобілізація судові рішення повістки

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