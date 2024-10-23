В Николаеве мужчина не обновил данные и получил штраф - суд рассмотрел дело

Человек в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН

В Николаеве суд отменил штраф в размере 25,5 тысяч грн, который территориальный центр комплектования и социальной поддержки наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Суд отметил, что по новому законодательству человека нельзя штрафовать за неуведомление данных, которые и так есть у государства.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что 4 июня мужчина подал иск с просьбой отменить постановление ТЦК, согласно которому на него был наложен штраф от 25,5 тысяч гривен.

Суть нарушения состоит в том, что мужчина не прибыл в ТЦК для сообщения об изменении учетных данных. Его в ТЦК доставил наряд патрульной полиции.

Было установлено, что военнообязанный с октября 2009 ни разу не был в ТЦК и не обновлял учетные данные. За это время он сменил место работы, женился, у него родились дети, но он не сообщил об этом ТЦК.

В ходе проверки информации в базах, к которым имеет доступ база "Оберіг", оказалось, что информации о месте работы истца в электронных базах нет.

Что решил суд

Проанализировав все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что вина мужчины в совершении правонарушения не была доказана "вне разумного сомнения".

Было принято решение удовлетворить его иск в ТЦК и отменить постановление о штрафе.

Напомним, военнослужащего из Одесской области осудили за распространение секретной информации. Он сфотографировал экран ПВО и выложил его в Telegram.

Также в Одесской области военный оставил службу, потому что хотел помогать больной матери.