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У Кременчуці засудили студентку за ДТП із представником ТЦК

18 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд у Кременчуці оголосив вирок студентці за ДТП де постраждав працівник ТЦК
ДТП у Кременчуці. Фото: Телеграфъ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Кременчуці засудили студентку, яка стала винуватицею дорожньо-транспортної пригоди, де постраждав працівник територіального центру комплектування. Суд визнав обвинувачену винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості чоловіку.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області розглянув справу про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 25 червня 2024 року за участю студентки третього курсу місцевого університету.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена, керуючи автомобілем Audi A6, не надала переваги на нерегульованому перехресті автомобілю Renault Duster, що рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення водій другого авто отримав численні травми, зокрема переломи, розриви зв'язок і забої.

ДТП Кременчук студентка
ДТП у Кременчуці. Фото: Телеграфъ

Суддя врахував низку пом’якшувальних обставин, зокрема молодий вік обвинуваченої, її сприяння слідству та відсутність судимостей у минулому.

Водночас представник потерпілого у суді зазначив, що обвинувачена не продемонструвала щирого каяття, не вибачалася перед потерпілим і не вжила заходів для компенсації завданої шкоди.

Суд визнав обвинувачену винною за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді одного року умовного терміну. Крім того, вона зобов'язана сплатити понад 11 тисяч гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, на Житомирщині засудили чоловіка, який вбив кота. А у Львівській області чоловік судився з ТЦК, бо його мобілізували попри наявне бронювання. 

ДТП аварія Кременчук Полтавська область ТЦК та СП

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