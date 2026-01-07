ДБР викрило схему вимагання коштів у керівника ТЦК в Києві

Слідчі дії. Фото: ДБР

Правоохоронці викрили у Києві чоловіка, який намагався шляхом обману отримати велику суму грошей від посадовця територіального центру комплектування. Операцію провели співробітники Державного бюро розслідувань у співпраці з підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

У Києві викрили шахрая, який намагався виманити гроші у працівника ТЦК

За матеріалами слідства, зловмисник вийшов на контакт із працівником одного з районних ТЦК та видавав себе за особу, нібито пов'язану з правоохоронними органами.

Під час телефонних розмов він переконував військовослужбовця, що стосовно нього та його близького оточення начебто проводиться досудове розслідування за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, яка стосується перешкоджання діяльності Збройних Сил.

Аферист запевняв, що може допомогти у цій ситуації і ліквідувати всі загрози, однак за це вимагав 100 тисяч доларів США. Насправді жодних кримінальних проваджень щодо посадовця ТЦК не існувало і цю історію було вигадано винятково, щоб виманити гроші.

Коли потерпілий не погоджувався передати кошти, чоловік уже вдався до шантажу. Він погрожував ініціювати кримінальне переслідування та поширити через засоби масової інформації нібито наявні у правоохоронців особисті й інтимні відомості про військового.

Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо під час отримання половини обумовленої суми — 50 тисяч доларів США. Після цього йому оголосили підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. За інкримінованими статтями закон передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Процесуальний нагляд у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

