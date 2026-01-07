Видео
Главная ТЦК В Киеве задержали мошенника за вымогательство 100 тыс. дол с ТЦК

В Киеве задержали мошенника за вымогательство 100 тыс. дол с ТЦК

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 14:16
ГБР разоблачило схему вымогательства средств у руководителя ТЦК в Киеве
Следственные действия. Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили в Киеве мужчину, который пытался путем обмана получить крупную сумму денег от чиновника территориального центра комплектования. Операцию провели сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с подразделением внутренней безопасности Национальной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Читайте также:

В Киеве разоблачили мошенника, который пытался выманить деньги у работника ТЦК

По материалам следствия, злоумышленник вышел на контакт с работником одного из районных ТЦК и выдавал себя за лицо, якобы связанное с правоохранительными органами.

Во время телефонных разговоров он убеждал военнослужащего, что в отношении него и его близкого окружения якобы проводится досудебное расследование по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, которая касается препятствования деятельности Вооруженных Сил.

Аферист уверял, что может помочь в этой ситуации и ликвидировать все угрозы, однако за это требовал 100 тысяч долларов США. На самом деле никаких уголовных производств в отношении чиновника ТЦК не существовало и эта история была выдумана исключительно, чтобы выманить деньги.

Когда потерпевший не соглашался передать средства, мужчина уже прибегнул к шантажу. Он угрожал инициировать уголовное преследование и распространить через средства массовой информации якобы имеющиеся у правоохранителей личные и интимные сведения о военном.

Правоохранители задержали подозреваемого непосредственно во время получения половины оговоренной суммы - 50 тысяч долларов США. После этого ему объявили подозрение в покушении на мошенничество в особо крупных размерах. По инкриминируемым статьям закон предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Процессуальный надзор по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, недавно ГБР разоблачило схему незаконного обогащения, где командир части оформлял выплаты за выезды "на ноль" бойцам, которые по факту так и не попали на фронт.

Также недавно в Полтавской области судили женщину, которая сливала в канале в соцсетях данные о маршрутах передвижения работников ТЦК.

Киев ГБР деньги мошенничество ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
