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У Києві чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

8 листопада 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві військовозобов'язаний оскаржив штраф ТЦК
Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловік звернувся до суду з позовною заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про скасування постанови про штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Суд задовольнив позов чоловіка.

Про це пише "Судово-юридична газета", розглядаючи одну показову судову справу.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що чоловік прибув до ТЦК для уточнення облікових даних, але замість уточнення даних представники ТЦК його затримали і склали протокол про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. За словами чоловіка, жодних попереджень або викликів від ТЦК він не отримував.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що чоловік справді не з`являвся своєчасно до ТЦК для оновлення облікових даних. Його порушення кваліфікували як "повторне порушення правил військового обліку".

Однак в протоколі та постанові ТЦК про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності не було жодної фактичної інформації про те, що він порушив закон саме повторно. Також працівники ТЦК не виклали в документах обставини і суть адміністративного правопорушення.

Окрім того, ТЦК не надав суду жодних доказів на підтвердження законності винесеної ним постанови і навіть не надіслав свого представника на судовий розгляд апеляції, поданої громадянином.

Що вирішив суд

Дослідивши усі обставини справи, суд дійшов висновку, що військовозобов'язаний не вчинив адміністративного правопорушення. Через це рішення про накладання на нього штрафу у розмірі 17 тисяч гривень було скасовано.

Нагадаємо, у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Хоча він висловив бажання повернутися до служби, його визнали винним і призначили покарання.

Раніше у Львові судили військовослужбовця за самовільне залишення частини. Це порушення він скоїв тричі.

Україна ТЦК та СП штраф мобілізація судові рішення

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