В Киеве военнообязанный обжаловал штраф ТЦК

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве мужчина обратился в суд с исковым заявлением к территориальному центру комплектования и социальной поддержки об отмене постановления о штрафе в размере 17 тысяч гривен. Суд удовлетворил иск мужчины.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", рассматривая одно показательное судебное дело.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что мужчина прибыл в ТЦК для уточнения учетных данных, но вместо уточнения данных представители ТЦК задержали его и составили протокол о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен. По словам мужчины, никаких предупреждений или вызовов от ТЦК он не получал.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что мужчина действительно не появлялся своевременно в ТЦК для обновления учетных данных. Его нарушение квалифицировали как "повторное нарушение правил военного учета".

Однако в протоколе и постановлении ТЦК о привлечении мужчины к административной ответственности не было никакой фактической информации о том, что он нарушил закон как раз повторно. Также работники ТЦК не изложили в документах обстоятельства и суть административного правонарушения.

Кроме того, ТЦК не предоставил суду никаких доказательств в подтверждение законности вынесенного им постановления и даже не направил своего представителя на рассмотрение апелляции, поданной гражданином.

Что решил суд

Исследовав все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что военнообязанный не совершил административного правонарушения. В связи с этим решение о наложении на него штрафа в размере 17 тысяч гривен было отменено.

Напомним, в Николаеве водитель роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Хотя он выразил желание вернуться на службу, его признали виновным и назначили наказание.

Ранее во Львове судили военнослужащего за самовольное оставление части. Это нарушение он совершил трижды.