Хмельницький суд змусив комісію ТЦК переглянути відмову у відстрочці

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Хмельницькому суд розглядав позов громадянина, який оскаржив рішення військової комісії, де йому відмовили у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Чоловік наполягав, що має право на відстрочку, адже його брат загинув на фронті, виконуючи військовий обов'язок.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Позивач звернувся до суду після того, як комісія територіального центру комплектування відмовила йому у відстрочці на підставі п. 4 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Основним аргументом у ТЦК для відмови стала нібито відсутність в чоловіка необхідних документів, що підтверджують право на відстрочку.

Чоловік натомість вважав це рішення незаконним, оскільки надав усі необхідні документи, зокрема свідоцтво про смерть свого рідного брата, який загинув під час виконання завдань з оборони України.

У ході розгляду справи суд встановив, що позивач надав достатній пакет документів, що підтверджують його право на відстрочку відповідно до закону. Проте комісія відмовила у її наданні без конкретизації відсутніх документів, що, на думку суду, є порушенням прав позивача.

Суд визнав протиправним рішення військової комісії та зобов’язав її повторно розглянути заяву позивача з урахуванням висновків суду. Водночас суд не задовольнив вимогу позивача щодо зобов’язання надати йому відстрочку, зазначивши, що це рішення має приймати виключно відповідна комісія. Окрім цього, суд зобов’язав відповідача відшкодувати позивачеві судові витрати в розмірі 1211 грн 20 коп.

Нагадаємо, на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який продав фальшиві посвідчення працівника ДСНС ухилянтам.

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