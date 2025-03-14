Хмельницкий суд заставил комиссию ТЦК пересмотреть отказ в отсрочке

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Хмельницком суд рассматривал иск гражданина, который обжаловал решение военной комиссии, где ему отказали в предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации. Мужчина настаивал, что имеет право на отсрочку, ведь его брат погиб на фронте, выполняя воинский долг.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Истец обратился в суд после того, как комиссия территориального центра комплектования отказала ему в отсрочке на основании п. 4 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Основным аргументом в ТЦК для отказа стало якобы отсутствие у мужчины необходимых документов, подтверждающих право на отсрочку.

Мужчина взамен считал это решение незаконным, поскольку предоставил все необходимые документы, в частности свидетельство о смерти своего родного брата, который погиб во время выполнения задач по обороне Украины.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что истец предоставил достаточный пакет документов, подтверждающих его право на отсрочку в соответствии с законом. Однако комиссия отказала в ее предоставлении без конкретизации отсутствующих документов, что, по мнению суда, является нарушением прав истца.

Суд признал противоправным решение военной комиссии и обязал ее повторно рассмотреть заявление истца с учетом выводов суда. В то же время суд не удовлетворил требование истца об обязательстве предоставить ему отсрочку, отметив, что это решение должна принимать исключительно соответствующая комиссия. Кроме этого, суд обязал ответчика возместить истцу судебные расходы в размере 1211 грн 20 коп.

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