У Генштабі розповіли, що Федоров пропонував зробити з ТЦК

Михайло Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Любомир Кучер редактор, юрист

Генеральний штаб ЗСУ підтримав більшість ініціатив колишнього міністра оборони України Михайла Федорова та відхилив лише дві пропозиції. Ці дві ініціативи стосувалися ТЦК.

Про це в ефірі "24 Каналу" розповів начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, передає Новини.LIVE.

Що саме не підтримали в Генштабі

За словами Гнатова, Федоров представив комплексний пакет змін, більшість із яких Генштаб погодив без вагань. Заперечення викликали лише дві пропозиції.

"Ми не погодилися лише з двома позиціями. Усі інші питання підтримали", — сказав начальник Генштабу.

Як з’ясувалося, перша ініціатива стосувалася передачі управління всіма ТЦК від командування Сухопутних військ безпосередньо до Генштабу.

Друга пропозиція Федорова стосувалася того, щоб виклики на вулицях та інші мобілізаційні заходи проводила виключно Національна поліція, а не військові.

Але, як каже Гнатов, військове командування у письмовій формі аргументувало свою позицію щодо обох ініціатив, після чого відбулися додаткові презентації та робочі зустрічі. Однак підсумковий документ щодо реформи так і не підготували.

"Плану реформи я так і не побачив. Можливо, не вистачило часу на впровадження, але для того, щоб зробити перші кроки й написати документ, півроку, напевно, достатньо", — повідомив начальник Генштабу ЗСУ.

Він також додав, що концепція реформи ТЦК та мобілізації була представлена також народним депутатам і керівникам парламентських фракцій. Причому деякі з них зверталися до Гнатова щодо деталей запропонованих змін. Однак надати відповідь не вдалося, оскільки у командування не було повного тексту цього плану.

Як повідомляли Новини.LIVE, ТЦК може звернутися до поліції, щоб розшукати особу та скласти на неї адміністративний протокол. Це робиться у разі, якщо громадянин порушує правила військового обліку або законодавство про мобілізацію.

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