Фейкові мінування ТЦК у Дрогобичі — чоловіку оголосили вирок

ТЦК та СП у Дрогобичі. Фото: пресслужба ТЦК

Пенсіонер у Дрогобичі повідомив поліцейським про фейкове замінування територіального центру комплектування. За це його затримали та тримали під вартою.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У лютому 2025 року 60-річний чоловік, який мешкає в одному із сіл Дрогобицького району, зателефонував в поліцію та повідомив про замінування Дрогобицького РТЦК та СП. Після цього з будівлі евакуювали персонал та відвідувач, а також це призвело до дезорганізації установи. Загалом, фейковий дзвінок забрав час та відволік спеціальні служби для перевірки його повідомлення.

Правоохоронці повідомили пенсіонеру про підозру та взяли під варту без права внесення застави. Під час судового засідання він визнав свою провину. Медичний огляд психіатричного експерта виявив ознаки легкої розумової відсталості.

Рішення суду

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав 60-річного чоловіка винним у свідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху у місцевому ТЦК та СП. Йому призначили три роки в'язниці, але звільнили від покарання з дворічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, на Львівщині жінка вигадала хвороби дітям, аби отримати гроші від держави за програмою "муніципальна няня". Вона обійшлася без в'язниці.

Водночас на Хмельниччині чоловік не хотів воювати, бо загинули знайомі. За це він отримав тюремний термін.