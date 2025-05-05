Фейковые минирования ТЦК в Дрогобыче — мужчине объявили приговор

ТЦК и СП в Дрогобыче. Фото: пресс-служба ТЦК

Пенсионер в Дрогобыче сообщил полицейским о фейковом заминировании территориального центра комплектования. За это его задержали и держали под стражей.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В феврале 2025 года 60-летний мужчина, который живет в одном из сел Дрогобычского района, позвонил в полицию и сообщил о заминировании Дрогобычского РТЦК и СП. После этого из здания эвакуировали персонал и посетителей, а также это привело к дезорганизации учреждения. В общем, фейковый звонок забрал время и отвлек специальные службы для проверки его сообщения.

Правоохранители сообщили пенсионеру о подозрении и взяли под стражу без права внесения залога. Во время судебного заседания он признал свою вину. Медицинский осмотр психиатрического эксперта выявил признаки легкой умственной отсталости.

Решение суда

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области признал 60-летнего мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва в местном ТЦК и СП. Ему назначили три года тюрьмы, но освободили от наказания с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, во Львовской области женщина придумала болезни детям, чтобы получить деньги от государства по программе "муниципальная няня". Она обошлась без тюрьмы.

В то же время в Хмельницкой области мужчина не хотел воевать, потому что погибли знакомые. За это он получил тюремный срок.