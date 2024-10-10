У Чернівцях поліція затримала військовозобов'язаного — подробиці інциденту

Жінки намагаються зупинити бус. Фото: скриншот

У Чернівцях стався черговий випадок силового затримання чоловіка людьми у військовій формі. Наразі подробиці інциденту з'ясовуються.

Відео із затриманням чоловіка шириться у різноманітних Telegram-каналах у четвер, 10 жовтня.

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В Чернівцях стався черговий випадок силового затримання чоловіка людьми у військовій формі.

На відео жінки намагалися зупинити бусик, який забирав чоловіка. Відомо, що громадянина зупинили біля під'їзду. Повідомляється, що він — єдиний опікун своєї доньки.

"Мій батько рахується, як тато-одинак по документах, він є одинм моїм опікуном", — говориться у повідомлення, можливо дочки чоловіка.

Наразі офіційна інформація щодо цього інциденту відсутня.

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