В Черновцах полиция задержала военнообязанного — подробности инцидента

Женщины пытаются остановить бус. Фото: скриншот

В Черновцах произошел очередной случай силового задержания мужчины людьми в военной форме. Подробности инцидента выясняются.

Видео с задержанием мужчины распространяется в различных Telegram каналах в четверг, 10 октября.

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Силовое задержание в Черновцах

В Черновцах произошел очередной случай силового задержания мужчины людьми в военной форме.

На видео женщины пытались остановить бусик, который забирал мужчину. Известно, что гражданин был остановлен у подъезда. Сообщается, что он единственный опекун своей дочери.

"Мой отец считается, как папа-одиночка по документам, он является одним моим опекуном", — говорится в сообщении, возможно, дочери мужа.

Пока официальная информация об этом инциденте отсутствует.

Напомним, в Одессе работники ТЦК забрали работника критически важного предприятия.

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