В Черновцах полиция задержала военнообязанного — подробности инцидента

В Черновцах полиция задержала военнообязанного — что известно об инциденте
В Черновцах произошел очередной случай силового задержания мужчины людьми в военной форме. Подробности инцидента выясняются.
Видео с задержанием мужчины распространяется в различных Telegram каналах в четверг, 10 октября.
Силовое задержание в Черновцах
В Черновцах произошел очередной случай силового задержания мужчины людьми в военной форме.
На видео женщины пытались остановить бусик, который забирал мужчину. Известно, что гражданин был остановлен у подъезда. Сообщается, что он единственный опекун своей дочери.
"Мой отец считается, как папа-одиночка по документам, он является одним моим опекуном", — говорится в сообщении, возможно, дочери мужа.
Пока официальная информация об этом инциденте отсутствует.
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