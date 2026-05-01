У 25 років призовник має стати військовозобов’язаним: ТЦК дає 30 днів

Призовник і військовослужбовець у ТЦК. Фото: ЖОТЦК

За час перебування на військовому обліку громадянин змінює кілька статусів. Зокрема, у 25-річному віці призовник має стати військовозобов’язаним. Цей процес ТЦК має здійснити протягом 30 днів.

As reported by Novyny.LIVE

Статуси на військовому обліку

Військовий облік в Україні починається у рік досягнення громадянином чоловічої статі 17-річчя. Закінчується для абсолютної більшості громадян військовий облік у 60-річному віці.

Протягом цього часу громадянин на військовому обліку змінює кілька статусів. Першим статусом є "призовник", який присвоюється після першої постановки на облік.

Після досягнення 25-річного віку призовник змінює свій статус. Він стає військовозобов’язаним.

Місяць для зміни статусу

Ця зміна означає дві важливі речі. По-перше, громадянин у статусі військовозобов’язаного може бути мобілізований, по-друге, військовозобов’язаний має право на оформлення відстрочки чи бронювання.

До юристів звернувся громадянин, якому виповнилося 25 років. При цьому в "Резерв+" його статус не змінився з призовника на військовозобов’язаного. Громадянин поцікавився, як швидко відбувається цей процес.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що існує чітко визначений для ТЦК строк. Дерій пояснив, який: "Вас повинні автоматично взяти на військовий облік військовозобов'язаних протягом 1 місяця після досягнення 25-річчя".

Після того, як призовник досягне 25-річного віку, йому мають змінити військовий статус на "військовозобов’язаний". Якщо ж цього не відбулося, потрібно звернутися до територіального центру комплектування чи у техпідтримку "Резерв+".

Призовники, тобто громадяни віком до 25 років, не підпадають під процес загальної мобілізації. Але їх можуть призвати на базову військову службу чи у іншому форматі військової підготовки.