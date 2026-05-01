ТЦК В 25 лет призывник должен стать военнообязанным: ТЦК дает 30 дней

Дата публикации 29 мая 2026 00:30
Призывник и военнослужащий в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

За время пребывания на воинском учете гражданин меняет несколько статусов. В частности, в 25-летнем возрасте призывник должен стать военнообязанным. Этот процесс ТЦК должен осуществить в течение 30 дней.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Статусы на воинском учете

Военный учет в Украине начинается в год достижения гражданином мужского пола 17-летия. Заканчивается для абсолютного большинства граждан воинский учет в 60-летнем возрасте.

В течение этого времени гражданин на воинском учете меняет несколько статусов. Первым статусом является "призывник", который присваивается после первой постановки на учет.

После достижения 25-летнего возраста призывник меняет свой статус. Он становится военнообязанным.

Месяц для смены статуса

Это изменение означает две важные вещи. Во-первых, гражданин в статусе военнообязанного может быть мобилизован, во-вторых, военнообязанный имеет право на оформление отсрочки или бронирования.

К юристам обратился гражданин, которому исполнилось 25 лет. При этом в "Резерв+" его статус не изменился с призывника на военнообязанного. Гражданин поинтересовался, как быстро происходит этот процесс.

Юрист Владислав Дерий отметил, что существует четко определенный для ТЦК срок. Дерий объяснил, какой: "Вас должны автоматически взять на воинский учет военнообязанных в течение 1 месяца после достижения 25-летия".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что делать, если статус "призывник" автоматически не изменился.

После того, как призывник достигнет 25-летнего возраста, ему должны изменить военный статус на "военнообязанный". Если же этого не произошло, нужно обратиться в территориальный центр комплектования или в техподдержку "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможна ли мобилизация призывников и в какие именно структуры.

Призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет, не подпадают под процесс всеобщей мобилизации. Но их могут призвать на базовую военную службу или в другом формате военной подготовки.

военный учет ТЦК и СП призывник
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
