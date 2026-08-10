ТЦК загубив документи ВЛК: що робити при повторній повістці

Заповнення скарги та робота операторів "Оберіг". Фото: Pexels, Чернівецький ОТЦК та СП, ілюстративний колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Через відсутність паперового підтвердження від вищих інстанцій територіальні центри комплектування змушують громадян повторно проходити медкомісії, навіть якщо з моменту попереднього огляду минув час. Але правозахисники радять не вірити усним обіцянкам посадовців, а шукати загублені медичні справи за допомогою офіційних адвокатських запитів, скарг на урядові гарячі лінії та судових позовів.

Як правильно оскаржити дії ТЦК у разі тривалої затримки документів пояснив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Оскаржити бездіяльність ТЦК через непідтверджену ВЛК цілком реально

Рішення районної військово-лікарської комісії про непридатність набуває чинності лише після затвердження штатною регіональною або центральною ВЛК. За відсутності паперового підтвердження оператор ТЦК не має права змінити статус в реєстрі "Оберіг", тому особа формально залишається на обліку. Наявність номера протоколу в застосунку "Резерв+" свідчить лише про внесення даних самої комісії, а не про завершення процедури.

Як змусити ТЦК шукати рішення ВЛК та оновити дані

Юристи наголошують, що усні пояснення ТЦК про дворічну затримку документів не мають юридичної сили. Громадянину необхідно надіслати "Укрпоштою" письмові запити цінним листом із повідомленням про вручення до районного ТЦК та регіональної ВЛК, вимагаючи вказати дату і номер вихідного листа з медичною справою.

Окремо правознавець радить працювати разом з адвокатом, бо відповідь на адвокатський запит надається за п'ять робочих днів. Водночас варто залишити скарги на гарячих лініях Міноборони (1512) та уряду (1545).

Якщо працівниками ТЦК вже було виписано нову повістку на ВЛК, ігнорування такої загрожує адміністративним штрафом. У такому випадку є два варіанти дій. Перший — це пройти повторний медогляд, надавши свіжі виписки для підтвердження діагнозу за статтею А, і самостійно контролювати рух документів.

Другий — відмовитися від ВЛК і подати адміністративний позов до суду. У позові слід вимагати визнати дворічну бездіяльність ТЦК протиправною та зобов'язати виключити з обліку на основі запису в реєстрі. Зазвичай судовий процес і оскарження штрафу тривають близько п'яти місяців.

Новини.LIVE писали раніше, що під час перевірки військово-облікових документів представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають діяти відповідно до встановленої процедури, визначеної постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року. Читайте детально, які обов'язкові дії має вчинити працівник ТЦК, коли підходить до громадянина.

Також правознавці пояснили, чому законодавство передбачає ситуації, коли громадянин може отримати повістку навіть після офіційного виключення з військового обліку через стан здоров'я або досягнення граничного віку. Але варто знати, які права має людина у такому випадку.