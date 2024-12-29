На гірськолижних курортах Прикарпаття почались рейди ТЦК

Гірськолижний курорт. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовослужбовці з ТЦК почали активні рейди на гірськолижних курортах Прикарпаття. Вони вручають повістки військовозобов'язаним та виявляють порушників.

Про це повідомляє місцевий телеканал "Галичина".

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Як повідомляють журналісти каналу, такі заходи є частиною посилених мобілізаційних дій що проводяться в області. За словами речника Івано-Франківського ОТЦК та СП Дмитра Бойканюка, всі чутки, що на гірськолижних курортах України не вручають повістки — не правда.

"Хочу наголосити на тому, що це не відповідає дійсності. Заходи з оповіщення продовжуються на всіх теренах Прикарпаття, в тому числі й гірськолижних курортах нашої області. Працюють як блокпости, так і мобільні групи оповіщення", — заявив Бойканюк.

Він також наголосив, що працівники ТЦК разом з правоохоронцями перевіряють військово-мобілізаційні документи. За словами речника місцевого ТЦК, на курортах Прикарпаття зараз перебувають військовозобов'язані, які мають право на відстрочку або ті, що є заброньованими згідно з законодавством, або діючі військовослужбовці, які перебувають у відпустці або на лікуванні чи реабілітації.

Наразі, каже Дмитро Бойканюк, у ТЦК здебільшого служать учасники бойових дій, а за перешкоджання їхній роботі правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

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