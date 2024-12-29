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ТЦК взялись за гірськолижників — йдуть перевірки на Прикарпатті

29 грудня 2024 06:22
Микола Кондратюк - Редактор
На гірськолижних курортах Прикарпаття почались рейди ТЦК
Гірськолижний курорт. Ілюстративне фото: УНІАН
Микола Кондратюк - Редактор

Військовослужбовці з ТЦК почали активні рейди на гірськолижних курортах Прикарпаття. Вони вручають повістки військовозобов'язаним та виявляють порушників.

Про це повідомляє місцевий телеканал "Галичина".

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Як повідомляють журналісти каналу, такі заходи є частиною посилених мобілізаційних дій що проводяться в області. За словами речника Івано-Франківського ОТЦК та СП Дмитра Бойканюка, всі чутки, що на гірськолижних курортах України не вручають повістки — не правда.

"Хочу наголосити на тому, що це не відповідає дійсності. Заходи з оповіщення продовжуються на всіх теренах Прикарпаття, в тому числі й гірськолижних курортах нашої області. Працюють як блокпости, так і мобільні групи оповіщення", — заявив Бойканюк.

Він також наголосив, що працівники ТЦК разом з правоохоронцями перевіряють військово-мобілізаційні документи. За словами речника місцевого ТЦК, на курортах Прикарпаття зараз перебувають військовозобов'язані, які мають право на відстрочку або ті, що є заброньованими згідно з законодавством, або діючі військовослужбовці, які перебувають у відпустці або на лікуванні чи реабілітації.

Наразі, каже Дмитро Бойканюк, у ТЦК здебільшого служать учасники бойових дій, а за перешкоджання їхній роботі правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із українських громадян можна мобілізувати до 25 років.

Також ми повідомляли, чи можуть демобілізуватися чоловіки до 25 років.

мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані Прикарпаття

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