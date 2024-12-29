На гірськолижних курортах Прикарпаття почались рейди ТЦК

ТЦК взялись за гірськолижників — йдуть перевірки на Прикарпатті
Військовослужбовці з ТЦК почали активні рейди на гірськолижних курортах Прикарпаття. Вони вручають повістки військовозобов'язаним та виявляють порушників.
Про це повідомляє місцевий телеканал "Галичина".
Як відбуваються рейди ТЦК на Прикарпатті
Як повідомляють журналісти каналу, такі заходи є частиною посилених мобілізаційних дій що проводяться в області. За словами речника Івано-Франківського ОТЦК та СП Дмитра Бойканюка, всі чутки, що на гірськолижних курортах України не вручають повістки — не правда.
"Хочу наголосити на тому, що це не відповідає дійсності. Заходи з оповіщення продовжуються на всіх теренах Прикарпаття, в тому числі й гірськолижних курортах нашої області. Працюють як блокпости, так і мобільні групи оповіщення", — заявив Бойканюк.
Він також наголосив, що працівники ТЦК разом з правоохоронцями перевіряють військово-мобілізаційні документи. За словами речника місцевого ТЦК, на курортах Прикарпаття зараз перебувають військовозобов'язані, які мають право на відстрочку або ті, що є заброньованими згідно з законодавством, або діючі військовослужбовці, які перебувають у відпустці або на лікуванні чи реабілітації.
Наразі, каже Дмитро Бойканюк, у ТЦК здебільшого служать учасники бойових дій, а за перешкоджання їхній роботі правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.
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