На горнолыжных курортах Прикарпатья начались рейды ТЦК

Горнолыжный курорт. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнослужащие из ТЦК начали активные рейды на горнолыжных курортах Прикарпатья. Они вручают повестки военнообязанным и выявляют нарушителей.

Об этом сообщает местный телеканал "Галичина".

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Как сообщают журналисты канала, такие мероприятия являются частью усиленных мобилизационных действий, проводимых в области. По словам спикера Ивано-Франковского ОТЦК и СП Дмитрия Бойканюка, все слухи, что на горнолыжных курортах Украины не вручают повестки — не правда.

"Хочу отметить то, что это не соответствует действительности. Мероприятия по оповещению продолжаются на всех территориях Прикарпатья, в том числе и горнолыжных курортах нашей области. Работают как блокпосты, так и мобильные группы оповещения", — заявил Бойканюк.

Он также подчеркнул, что работники ТЦК вместе с правоохранителями проверяют военно-мобилизационные документы. По словам спикера местного ТЦК, на курортах Прикарпатья сейчас находятся военнообязанные, имеющие право на отсрочку или забронированные согласно законодательству, или действующие военнослужащие, находящиеся в отпуске, или на лечении и реабилитации.

Сейчас, говорит Дмитрий Бойканюк, в ТЦК в большинстве своем служат участники боевых действий, а за препятствование их работе правонарушителям грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Напомним, мы раньше писали о том, кого из украинских граждан можно мобилизовать до 25 лет.

Также мы сообщали, могут ли демобилизоваться мужчины до 25 лет.