ТЦК та рекрутери працюють у мобільному форматі — що відомо

Співробітники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка пояснив, як наразі відбувається мобілізація. За його словами, працівники територіальних центрів комплектування та рекрутингових центрів вже працюють у "мобільному" форматі.

Про це Ігор Швайка розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 22 липня.

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Швайка зауважив, що наразі, аби привести ту ж кількість людей, як рік тому, рекрутери та співробітники ТЦК йдуть до кандидатів на концерти, виставки, в університети.

"Чи це можна вважати мобільною роботою? Так, це також є мобільна робота, тому що рекрутер, чи то він з ТЦК, чи то він з рекрутингового центру, виходить до потенційного кандидата", — наголосив він.

За його словами, вони повинні це роботи не через свавілля, а через потребу й дефіцит мотивації у суспільстві.

"Для того, щоб нам привести людей рік тому, достатньо було поговорити з вами. Сьогодні, щоб привести ту ж кількість людей, — нам треба туди прийти, тут проагітувати, роздатковий матеріал зробити, вікторину, по тактичній медицині провести заняття", — додав Швайка.

Нагадаємо, відповідно до українського законодавства, ТЦК мають повне право самостійно організовувати мобільні пункти для призову громадян.

Раніше народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що щомісяця до ЗСУ мобілізують близько 30 тисяч військовозобов'язаних.