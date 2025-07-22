Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК уже работают в "мобильном" формате — как это происходит

ТЦК уже работают в "мобильном" формате — как это происходит

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 17:43
ТЦК и рекрутеры работают в мобильном формате — что известно
Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка объяснил, как сейчас происходит мобилизация. По его словам, работники территориальных центров комплектования и рекрутинговых центров уже работают в "мобильном" формате.

Об этом Игорь Швайка рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 22 июля.

Реклама
Читайте также:

ТЦК и рекрутинговые центры работают в "мобильном" формате

Швайка отметил, что сейчас, чтобы привести то же количество людей, как год назад, рекрутеры и сотрудники ТЦК идут к кандидатам на концерты, выставки, в университеты.

"Можно ли это считать мобильной работой? Да, это также мобильная работа, потому что рекрутер, то ли он из ТЦК, то ли он из рекрутингового центра, выходит к потенциальному кандидату", — подчеркнул он.

По его словам, они должны это делать не из-за произвола, а из-за необходимости и дефицита мотивации в обществе.

"Для того, чтобы нам привести людей год назад, достаточно было поговорить с вами. Сегодня, чтобы привести то же количество людей, — нам надо туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, викторину, по тактической медицине провести занятия", — добавил Швайка.

Напомним, согласно украинскому законодательству, ТЦК имеют полное право самостоятельно организовывать мобильные пункты для призыва граждан.

Ранее народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что ежемесячно в ВСУ мобилизуют около 30 тысяч военнообязанных.

ВСУ Украина мобилизация ТЦК и СП Рекрутинг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации