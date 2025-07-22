ТЦК и рекрутеры работают в мобильном формате — что известно

Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка объяснил, как сейчас происходит мобилизация. По его словам, работники территориальных центров комплектования и рекрутинговых центров уже работают в "мобильном" формате.

Об этом Игорь Швайка рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 22 июля.

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ТЦК и рекрутинговые центры работают в "мобильном" формате

Швайка отметил, что сейчас, чтобы привести то же количество людей, как год назад, рекрутеры и сотрудники ТЦК идут к кандидатам на концерты, выставки, в университеты.

"Можно ли это считать мобильной работой? Да, это также мобильная работа, потому что рекрутер, то ли он из ТЦК, то ли он из рекрутингового центра, выходит к потенциальному кандидату", — подчеркнул он.

По его словам, они должны это делать не из-за произвола, а из-за необходимости и дефицита мотивации в обществе.

"Для того, чтобы нам привести людей год назад, достаточно было поговорить с вами. Сегодня, чтобы привести то же количество людей, — нам надо туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, викторину, по тактической медицине провести занятия", — добавил Швайка.

Напомним, согласно украинскому законодательству, ТЦК имеют полное право самостоятельно организовывать мобильные пункты для призыва граждан.

Ранее народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что ежемесячно в ВСУ мобилизуют около 30 тысяч военнообязанных.