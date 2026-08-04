ТЦК візьметься за чоловіків за кордоном: Кабмін вже ухвалив постанову

Паспорт України та військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Фото: УНІАН, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Уряд запровадив суттєві зміни до правил військового обліку, які насамперед торкнуться чоловіків за межами країни. Відтак, згідно з постановою Кабінету Міністрів № 981, українці віком від 18 до 60 років зможуть отримувати консульські послуги виключно за наявності електронного військово-облікового документа, а тих, кого немає в базі, реєструватимуть дистанційно без проходження медичної комісії.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані, які оприлюднила "Судово-юридична газета".

Уряд змінив правила військового обліку для українців за кордоном

Чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, відтепер проходитимуть обов'язкову перевірку військового обліку під час звернень до дипломатичних установ.

Урядова постанова № 981 встановила жорсткі вимоги: консульські послуги громадянам віком від 18 до 60 років надаватимуться лише після пред'явлення електронного військово-облікового документа.

Але винятком будуть лише ситуації, коли особі потрібно оформити папери для повернення в Україну. Перевірка актуальності документа здійснюватиметься консулом у режимі реального часу через інформаційну систему "е-Консул".

Що буде з чоловіками за кордоном, які не на обліку

Якщо ж під час візиту з'ясується, що інформація про громадянина відсутня в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, його поставлять на військовий облік автоматично. За новими правилами, для такої первинної дистанційної реєстрації та створення е-документа більше не потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Ступінь придатності до служби визначатиметься пізніше за окремою процедурою.

У разі виникнення неточностей громадянам доведеться оперативно ініціювати виправлення інформації або оскаржувати дії ТЦК у правовому полі.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, згідно з нормами чинного українського законодавства, постановка на військовий облік є обов'язком громадянина і зазвичай вимагає особистого візиту до територіального центру комплектування, проте окрема категорія осіб має можливість пройти цю процедуру дистанційно за допомогою застосунку "Резерв+".

Водночас військовозобов'язані чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, зберігають законне право на перетин державного кордону під час воєнного стану. Для виїзду за межі країни їм необов'язково супроводжувати дітей. Юристи пояснили, що є ключовою умовою для реалізації такого права.