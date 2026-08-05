ТЦК викликає виключеного з обліку: мобілізація такої людини незаконна

Повістка до ТЦК та бійці на фронті. Фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Навіть після офіційного виключення з військового обліку за станом здоров'я або віком українці можуть отримувати повістки до ТЦК та СП. Проте такий виклик має суто формальний характер і не означає поновлення у статусі військовозобов'язаного, адже чинне законодавство забороняє повертати до реєстру осіб, яких уже остаточно з нього викреслили.

Що ТЦК не має права робити при виклику виключеного з обліку йдеться у статті "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

Навіщо ТЦК може вимагати явку у виключеного з обліку громадянина

В Україні статус військовозобов'язаного автоматично анулюється після досягнення громадянином 60-річного віку.

Втім, окрім досягнення такого віку, втратити цей статус можна також й через стан здоров'я. Але таке рішення ухвалюється виключно на підставі офіційного висновку військово-лікарської комісії, і в такому випадку вік значення не має.

Актуальна інформація про втрату такого статусу обов'язково має відображатися в електронному реєстрі через застосунок "Резерв+". Але правники, коментуючи сучасну практику, наполегливо радять не обмежуватися лише програмою у смартфоні, а роздрукувати електронний військово-обліковий документ із відповідною відміткою та постійно носити його з собою.

Чим відрізняється зняття від виключення з військового обліку

Ключова відмінність процедури виключення полягає в її безповоротності. На відміну від тимчасового зняття, коли людина згодом знову має стати військовозобов'язаною, офіційне виключення повністю скасовує можливість повторного взяття на облік. Юристи підкреслюють, що якщо рішення було ухвалене з повним дотриманням чинного законодавства та належним чином зафіксоване в документах, жоден орган не може його анулювати та повернути громадянина до відповідних списків.

Водночас запрошення до військкомату справді може надійти навіть особі, яка офіційно виключена з обліку. Однак такий виклик жодним чином не свідчить про наміри мобілізувати людину повторно, оскільки це незаконно.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, попри численні заяви посадовців про те, що силові методи мобілізації підривають суспільну довіру та погіршують мобілізаційні процеси, явище так званої "бусифікації" в країнах продовжується. В які структури надсилати фото- та відеодокази незаконних дій працівників ТЦК пояснила юристка.

Втрата чи пошкодження військового квитка не звільняє від вимог військового обліку, оскільки документ підлягає обов'язковому відновленню. Читайте, як заздалегідь підготувати чітко визначений законодавством пакет документів.