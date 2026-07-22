Докази проти ТЦК: що робити з відео та фото "бусифікації"

Бусифікаія. Україні. Колаж: Новини.LIVE

"Бусифікація" по країні продовжується попри те, що багато чиновнкиів заявляють, що це підриває довіру громадян і погіршує ситуацію з мобілізацією. Все більше людей пишуть скарги на працівників ТЦК і очікують реакії правоохоронних органів. Однак, часто правоохороні також стають союзниками працівників ТЦК під час порушення прав людини. Але звертатися з фіксацією злочинів можна і до інших орагнів.

Куди саме в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповіла адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Докази "бусифікації"

"Якщо є відеофіксація неправомірних дій (застосування сили, незаконне утримання, пошкодження майна тощо), окрім Національної поліції України, відеозапис разом із супровідною заявою слід направити до кількох органів", — сказала адвокат.

Отже, якщо довіри до поліції немає, або очікуєте реакції інших державних органів на правопорушення, надіслати докази можна в такі органи:

Державне бюро розслідувань (ДБР)

ДБР розслідує злочини, вчинені військовослужбовцями та працівниками правоохоронних органів (перевищення військовослужбовцем владних чи службових повноважень — ст. 426-1 КК України, викрадення людини — ст. 146 КК України).

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Спеціалізована прокуратура у сфері оборони (обласна/регіональна)

Здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення мобілізації та процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо військовослужбовців.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (Омбудсмен)

Реагує на факти катування, жорстокого поводження, порушення прав на свободу та особисту недоторканність. Може призначити перевірку та направити моніторингову групу.

Міністерство оборони України (Служба внутрішнього аудиту/Інспекція Міноборони)

Для проведення службової перевірки щодо дисциплінарної відповідальності посадових осіб ТЦК.

Військово-цивільні адміністрації або обласні ТЦК (вищого рівня)

Для оперативно-дисциплінарного реагування керівництва вищої ланки.

Нагааємо, у ТЦК провели понад 560 раптових перевірок. Бло зафіксовано сотні порушень прав людини.

В ефірі Новини.LIVEУповноважений з прав людини Дмитро Лубынець заявив про чотири вбивства, скоєних в приміщенні ТЦК. Він розповів про факти катувань.

Також цікаво знати, які регіони в Україні лідирують за фактом правопорушень під час мобілізації. Однакє є два регіони з хорошою репутацією.