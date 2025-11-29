Відстрочка і ВЛК — коли ТЦК має право вимагати повторного медогляду

Військовослужбовці. Фото ілюстративне: Житомирський ОТЦК та СП

Студенти повідомляють, що попри наявну відстрочку їм приходять повістки з вимогою пройти військово-лікарську комісію. Відтак виникають сумніви, чи є такі вимоги законними та як діяти в подібних випадках.

Про це повідомила адвокатка Олена Пономаренко.

Чи можуть викликати на ВЛК під час дії відстрочки

Правила направлення на медичний огляд визначені пунктом 63 постанови Кабміну №560. Згідно з ними, військовозобов’язаних із чинною відстрочкою не направляють на ВЛК, за винятком чітко передбачених випадків.

Йдеться про ситуації, коли людина подає документи на військову службу за контрактом, була раніше визнана обмежено придатною та не проходила повторного огляду, або самостійно виявила бажання пройти медичну комісію. Водночас ця норма не поширюється на осіб з інвалідністю.

Адвокатка пояснила, що якщо у військовозобов’язаного в особовій справі досі значиться статус "обмежено придатний", обов'язок пройти ВЛК виникає автоматично. У такому разі ТЦК має право вимагати повторного огляду, навіть під час дії відстрочки.

Відстрочка не звільняє від обов’язку прийти за повісткою

Окремо юристи наголошують, що наявність відстрочки не означає, що можна ігнорувати повістки ТЦК. Якщо виклик надійшов офіційно, військовозобов’язаний зобов’язаний з’явитися або надати підтвердження, що медичний огляд він проходить іншим способом. У разі безпідставної неявки людину можуть внести до списків порушників правил військового обліку або навіть оголосити у розшук.

Чи можна пройти ВЛК без відвідування ТЦК

З 2024 року законодавство дозволяє самостійно формувати направлення на ВЛК через застосунок "Резерв+". У такому випадку військовозобов’язаний може пройти медкомісію у лікарні за місцем фактичного проживання, без поїздки до іншого міста чи до "свого" ТЦК.

Після проходження комісії медзаклад самостійно передає результати до територіального центру комплектування. Також адвокатка радить обов’язково повідомити ТЦК про сформоване направлення та дату проходження ВЛК, що дозволяє уникнути необхідності особистої явки.

Нагадаємо, існують нюанси за яких студентів можуть мобілізувати. Також юристи нагадали, хто зі студентів втратив відстрочку у листопаді.