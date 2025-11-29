Отсрочка и ВВК — когда ТЦК имеет право требовать повторного медосмотра

Военнослужащие. Фото иллюстративное: Житомирский ОТЦК и СП

Студенты сообщают, что несмотря на имеющуюся отсрочку им приходят повестки с требованием пройти военно-врачебную комиссию. Поэтому возникают сомнения, являются ли такие требования законными и как действовать в подобных случаях.

Об этом сообщила адвокат Елена Пономаренко.

Реклама

Читайте также:

Могут ли вызвать на ВВК во время действия отсрочки

Правила направления на медицинский осмотр определены пунктом 63 постановления Кабмина №560. Согласно им, военнообязанных с действующей отсрочкой не направляют на ВВК, за исключением четко предусмотренных случаев.

Речь идет о ситуациях, когда человек подает документы на военную службу по контракту, был ранее признан ограниченно годным и не проходил повторного осмотра, или самостоятельно изъявил желание пройти медицинскую комиссию. В то же время эта норма не распространяется на лиц с инвалидностью.

Адвокат объяснила, что если у военнообязанного в личном деле до сих пор значится статус "ограниченно годный", обязанность пройти ВВК возникает автоматически. В таком случае ТЦК имеет право требовать повторного осмотра, даже во время действия отсрочки.

Отсрочка не освобождает от обязанности прийти по повестке

Отдельно юристы отмечают, что наличие отсрочки не означает, что можно игнорировать повестки ТЦК. Если вызов поступил официально, военнообязанный обязан явиться или предоставить подтверждение, что медицинский осмотр он проходит другим способом. В случае безосновательной неявки человека могут внести в списки нарушителей правил воинского учета или даже объявить в розыск.

Можно ли пройти ВВК без посещения ТЦК

С 2024 года законодательство позволяет самостоятельно формировать направление на ВВК через приложение "Резерв+". В таком случае военнообязанный может пройти медкомиссию в больнице по месту фактического проживания, без поездки в другой город или в "свой" ТЦК.

После прохождения комиссии медучреждение самостоятельно передает результаты в территориальный центр комплектования. Также адвокат советует обязательно сообщить ТЦК о сформированном направлении и дате прохождения ВВК, что позволяет избежать необходимости личной явки.

Напомним, существуют нюансы при которых студентов могут мобилизовать. Также юристы напомнили, кто из студентов потерял отсрочку в ноябре.