ТЦК відмовив у відстрочці по догляду: доведеться іти в РАЦС

Громадянин подає заяву на відстрочку.

Продовження відстрочки для догляду за близьким родичем має продовжуватися автоматично. Це можливо тоді, коли потрібна інформація про родичів підтягнеться із державних реєстрів. Але якщо цього не станеться, громадянину доведеться іти в РАЦС і актуалізувати ці дані в ручному режимі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Відстрочка надається за наявності у громадянина відповідних підстав, вказаних у законодавстві й офіційно задокументованих.

Однією із найпоширеніших підстав для отримання відстрочки є наявність родичів з інвалідністю чи таких, які потребують постійного догляду. У таких випадках громадяни мають підтвердити, по-перше, сам факт інвалідності родича чи потребі у постійному догляді за ним.

Крім того, у такій ситуації важливою є наявність / відсутність інших близьких родичів. У деяких випадках саме це дозволяє територіальному центру комплектування відмовляти у відстрочці.

Чому треба іти в РАЦС для продовження відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який має оформлену відстрочку за такою підставою і чекає на її продовження. Чоловік поцікавився, чи може бути така відстрочка продовжена автоматично.

Юристи пояснили, що це можливо, але назвали ключову умову для такого кроку. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Для автоматичного продовження відстрочки потрібно, щоб інформація про родинні зв'язки та інвалідність батьків підтягнулась з інших реєстрів (ДРАЦС, ПФУ та ін)".

Якщо інформація з реєстрів не підтягнеться автоматично, то ТЦК може і відмовити у продовженні чи оформленні відстрочки. Дерій пояснив, що треба зробити військовозобов’язаному: "В такому випадку Вам доведеться актуалізувати дані самостійно (звернувшись до ДРАЦС та соцзахисту) або подати документи про відстрочку через ЦНАП".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи продовжується відстрочка для догляду за близьким родичем автоматично.

Відстрочка від мобілізації на підставі здійснення постійного догляду за близьким родичем має продовжуватися у автоматичному режимі. Якщо ж цього не сталося, у громадянина є два шляхи вирішення цієї проблеми.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, оригінали документів під час оформлення відстрочки через ЦНАП не забирають.

Для того, аби оформити відстрочку через систему центрів надання адміністративних послуг, потрібно мати при собі оригінали відповідних документів. Але їх не залишають у ЦНАП. Адміністратор їх відсканує і в електронному вигляді передасть до ТЦК.