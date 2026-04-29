ТЦК отказал в отсрочке по уходу: придется идти в ЗАГС

Продление отсрочки для ухода за близким родственником должно продолжаться автоматически. Это возможно тогда, когда нужная информация о родственниках подтянется из государственных реестров. Но если этого не произойдет, гражданину придется идти в ЗАГС и актуализировать эти данные в ручном режиме.

Отсрочка для ухода

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Отсрочка предоставляется при наличии у гражданина соответствующих оснований, указанных в законодательстве и официально задокументированных.

Одним из самых распространенных оснований для получения отсрочки является наличие родственников с инвалидностью или таких, которые нуждаются в постоянном уходе. В таких случаях граждане должны подтвердить, во-первых, сам факт инвалидности родственника или потребности в постоянном уходе за ним.

Кроме того, в такой ситуации важно наличие / отсутствие других близких родственников. В некоторых случаях именно это позволяет территориальному центру комплектования отказывать в отсрочке.

Почему надо идти в ЗАГС для продления отсрочки

К юристам обратился гражданин, который имеет оформленную отсрочку по такому основанию и ждет ее продления. Мужчина поинтересовался, может ли быть такая отсрочка продлена автоматически.

Юристы объяснили, что это возможно, но назвали ключевое условие для такого шага. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Для автоматического продления отсрочки нужно, чтобы информация о родственных связях и инвалидности родителей подтянулась из других реестров (ГЗАГС, ПФУ и др.)".

Если информация из реестров не подтянется автоматически, то ТЦК может и отказать в продлении или оформлении отсрочки. Дерий объяснил, что надо сделать военнообязанному: "В таком случае Вам придется актуализировать данные самостоятельно (обратившись в ГЗАГС и соцзащиту) или подать документы об отсрочке через ЦПАУ".

Отсрочка от мобилизации на основании осуществления постоянного ухода за близким родственником должна продолжаться в автоматическом режиме. Если же этого не произошло, у гражданина есть два пути решения этой проблемы.

Для того, чтобы оформить отсрочку через систему центров предоставления административных услуг, нужно иметь при себе оригиналы соответствующих документов. Но их не оставляют в ЦПАУ. Администратор их отсканирует и в электронном виде передаст в ТЦК.