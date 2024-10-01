Відмова у відстрочці багатодітному батьку - як оскаржити рішення ТЦК

Багатодітна сім’я. Фото: vin.gov.ua

Якщо у ТЦК відмовили у наданні відстрочки багатодітному батьку, він має написати заяву на ім’я очільника територіального центру комплектування. Якщо ж і цей крок не принесе результату, то варто звертатися до омбудсмена та в суд.

Про це повідомив адвокат Дмитро Франчук.

Читайте також:

Якщо відстрочку не дали — що робити

Якщо багатодітному батьку з якоїсь причини у територіальному центрі комплектування відмовили у наданні відстрочки від мобілізації, він має написати заяву на ім'я керівника ТЦК з вимогою переглянути рішення.

У цій заяві громадянин має вказати на те, що таке рішення ТЦК не відповідає чинному законодавству.

До заяви необхідно додати копії свідоцтво про народження дітей та, за необхідності, договір про сплату аліментів.

Куди звертатися після остаточної відмови у ТЦК

"Якщо ТЦК відмовиться виконати ваш запит або не перегляне своє рішення, ви маєте право оскаржити це рішення в суді", — пояснив Дмитро Франчук.

Крім того, підкреслив юрист, у такій ситуації варто звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати громадянина під час усиновлення третьої дитини.

Додамо, що 2024 року в Україні дещо змінилися правила надання відстрочки для багатодітних батьків.