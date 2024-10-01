Отказ в отсрочке многодетному отцу – как обжаловать решение ТЦК

Многодетная семья. Фото: vin.gov.ua

Если в ТЦК было отказано в предоставлении отсрочки многодетному отцу, он должен написать заявление на имя главы территориального центра комплектования. Если же и этот шаг не принесет результата, то следует обращаться к омбудсмену и в суд.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Франчук.

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Если многодетному отцу по какой-либо причине в территориальном центре комплектования отказали в предоставлении отсрочки от мобилизации, он должен написать заявление на имя руководителя ТЦК с требованием пересмотреть решение.

В этом заявлении гражданин должен указать, что такое решение ТЦК не соответствует действующему законодательству.

К заявлению необходимо добавить копии свидетельство о рождении детей и, при необходимости, договор об уплате алиментов.

Куда обращаться после окончательного отказа в ТЦК

"Если ТЦК откажется выполнить ваш запрос или не пересмотрит свое решение, вы имеете право обжаловать это решение в суде", — пояснил Дмитрий Франчук.

Кроме того, подчеркнул юрист, в такой ситуации следует обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать гражданина во время усыновления третьего ребенка.

Добавим, что в 2024 году в Украине изменились правила предоставления отсрочки для многодетных родителей.