Покарання за випадки бусифікації підтримали у Генштабі ЗСУ

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12442, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за протиправні дії під час мобілізації. Зокрема, йдеться про так звану "бусифікацію", коли співробітники ТЦК у спілці з поліцією насильно примушують чоловіків призовного віку їхати до центрів комплектування.

Один з авторів законопроєкту, народний депутат Георгій Мазурашу, повідомив подробиці виданню "Телеграф".

Читайте також:

Що відомо про цей законопроєкт

Депутат зазначив, що на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та оборони обговорювалися випадки "бусифікації" та інших порушень під час мобілізації, які негативно впливають на ситуацію в країні.

За словами депутата, начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич звернувся до парламенту з пропозицією запровадити кримінальну відповідальність за порушення законодавства під час мобілізації керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК.

Схвильованість Генерального штабу ЗСУ цілком зрозуміла, адже формальне виконання плану мобілізації без належної якості призову не є корисним для фронту, зазначає депутат. До того ж, як показує практика, "бусифікація" не є ефективним методом досягнення поставлених цілей.

Нагадаємо, нещодавно позафракційна нардепка Юлія Яцик заявила, що в Україні можуть ввести покарання на законодавчому рівні для представників ТЦК та ВЛК за порушення ними порядку призову під час мобілізації.

Також Юлія Яцик заявила, що більша частина працівників ТЦК придатна до військової служби.