Наказание за случаи бусификации поддержали в Генштабе ВСУ

ТЦК и ВВК хотят наказывать за "бусификацию" — есть законопроект
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12442, который предусматривает уголовную ответственность для работников ТЦК и ВВК за противоправные действия во время мобилизации. В частности, речь идет о так называемой "бусификации", когда сотрудники ТЦК в союзе с полицией насильно заставляют мужчин призывного возраста ехать в центры комплектования.
Один из авторов законопроекта, народный депутат Георгий Мазурашу, сообщил подробности изданию "Телеграф".
Что известно об этом законопроекте
Депутат отметил, что на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и обороны обсуждались случаи "бусификации" и других нарушений во время мобилизации, которые негативно влияют на ситуацию в стране.
По словам депутата, начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич обратился в парламент с предложением ввести уголовную ответственность за нарушение законодательства во время мобилизации руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВВК.
Взволнованность Генерального штаба ВСУ вполне понятна, ведь формальное выполнение плана мобилизации без надлежащего качества призыва не является полезным для фронта, отмечает депутат. К тому же, как показывает практика, "бусификация" не является эффективным методом достижения поставленных целей.
Напомним, недавно внефракционный нардеп Юлия Яцык заявила, что в Украине могут ввести наказание на законодательном уровне для представителей ТЦК и ВВК за нарушение ими порядка призыва во время мобилизации.
Также Юлия Яцык заявила, что большая часть работников ТЦК пригодна к военной службе.
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