Наказание за случаи бусификации поддержали в Генштабе ВСУ

Проверка документов у военнообязанного. Фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12442, который предусматривает уголовную ответственность для работников ТЦК и ВВК за противоправные действия во время мобилизации. В частности, речь идет о так называемой "бусификации", когда сотрудники ТЦК в союзе с полицией насильно заставляют мужчин призывного возраста ехать в центры комплектования.

Один из авторов законопроекта, народный депутат Георгий Мазурашу, сообщил подробности изданию "Телеграф".

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Что известно об этом законопроекте

Депутат отметил, что на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и обороны обсуждались случаи "бусификации" и других нарушений во время мобилизации, которые негативно влияют на ситуацию в стране.

По словам депутата, начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич обратился в парламент с предложением ввести уголовную ответственность за нарушение законодательства во время мобилизации руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВВК.

Взволнованность Генерального штаба ВСУ вполне понятна, ведь формальное выполнение плана мобилизации без надлежащего качества призыва не является полезным для фронта, отмечает депутат. К тому же, как показывает практика, "бусификация" не является эффективным методом достижения поставленных целей.

Напомним, недавно внефракционный нардеп Юлия Яцык заявила, что в Украине могут ввести наказание на законодательном уровне для представителей ТЦК и ВВК за нарушение ими порядка призыва во время мобилизации.

Также Юлия Яцык заявила, что большая часть работников ТЦК пригодна к военной службе.