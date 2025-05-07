Уряд пропонує законопроєкт, який дозволить поліції за позовом ТЦК до суду, вилучати права в ухилянтів

Перевірка документів у водія співробітником поліції. Ілюстративне фото: УНІАН

Зараз український уряд розробляє законопроєкт, який дозволить по запиту ТЦК через суд залишати ухилянтів без водійського посвідчення. Урядовий проєкт закону пропонує внести зміни до Закону "Про дорожній рух".

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Що відомо про законопроєкт

Як інформує видання, законопроєкт передбачає вилучення посвідчення водія у осіб, яким суд тимчасово обмежив право керування авто за позовом територіального центру комплектування (ТЦК).

Проєкт закону, який був рекомендований Комітетом Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури до розгляду в першому читанні, уточнює механізм реалізації судового рішення про обмеження права керування. Відповідно до проєкту, Національна поліція або сам водій зобов'язаний здати посвідчення водія до територіального органу Міністерства внутрішніх справ.

Важливо відзначити, що ці зміни спрямовані на чітке врегулювання наслідків судового рішення про тимчасове обмеження права керування. Наразі механізм реалізації таких рішень не визначений на законодавчому рівні.

Видання нагадуємо, що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, ТЦК має право звертатися до суду з позовом про тимчасове обмеження права керування транспортним засобом для громадян України, які не виконують вимоги щодо мобілізації в установлені законом строки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про інспектора, який вимагав гроші за відсутність проблем з ТЦК. А також про схему з ухилення за 3,5 тисячі доларів.