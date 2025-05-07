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ТЦК и полиция оставят уклонистов без "руля" — готовится закон

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Дата публикации 7 мая 2025 06:22
Правительство предлагает законопроект, который позволит полиции по иску ТЦК в суд, изымать права у уклонистов
Проверка документов у водителя сотрудником полиции. Иллюстративное фото: УНИАН

Сейчас украинское правительство разрабатывает законопроект, который позволит по запросу ТЦК через суд оставлять уклонистов без водительского удостоверения. Правительственный проект закона предлагает внести изменения в Закон "О дорожном движении".

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Что известно о законопроекте

Как информирует издание, законопроект предусматривает изъятие водительского удостоверения у лиц, которым суд временно ограничил право управления авто по иску территориального центра комплектования (ТЦК).

Проект закона, который был рекомендован Комитетом Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры к рассмотрению в первом чтении, уточняет механизм реализации судебного решения об ограничении права управления. Согласно проекту, Национальная полиция или сам водитель обязан сдать водительское удостоверение в территориальный орган Министерства внутренних дел.

Важно отметить, что эти изменения направлены на четкое урегулирование последствий судебного решения о временном ограничении права управления. Сейчас механизм реализации таких решений не определен на законодательном уровне.

Издание напоминаем, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства, ТЦК имеет право обращаться в суд с иском о временном ограничении права управления транспортным средством для граждан Украины, которые не выполняют требования по мобилизации в установленные законом сроки.

Напомним, недавно мы писали об инспекторе, который требовал деньги за отсутствие проблем с ТЦК. А также о схеме по уклонению за 3,5 тысячи долларов.

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Николай Кондратюк - Редактор
Автор:
Николай Кондратюк
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