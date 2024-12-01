ТЦК відмовляє у видачі військового квитка через несплату штрафу — що робити

Черга до ТЦК. Фото: Четверта влада

Військові облікові документи (ВОД) та штрафи, накладені Територіальними центрами комплектування (ТЦК), є окремими питаннями, які не мають між собою жодного зв’язку. Відмова у видачі ВОД через несплату штрафу є неправомірною та може вважатися шантажем.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян.

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Чи можуть давати довідку замість ВОД

Довідки, які раніше видавали замість військово-облікових документів, вже не оформлюються. Наразі поширена така практика, що громадянин залишається без ВОД, доки ТЦК не видасть новий документ.

Також у ТЦК не можуть відмовити у видачі військового квитка. Якщо така ситуація стається, потрібно написати заяву про видачу квитка. Але якщо відмовили і в такому випадку, то треба вимагати письмову відмову від ТЦК, яку потім можна оскаржити.

Чи можна оскаржити штраф за порушення правил військового обліку

Штрафи за порушення правил військового обліку мають чіткі строки накладення. Згідно зі статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

адміністративне стягнення накладається не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення;

для триваючих правопорушень — протягом двох місяців із дня їх виявлення;

в особливий період стягнення за статтями 210 і 210-1 КУпАП може бути накладено протягом трьох місяців із дня виявлення, але не пізніше ніж через рік із моменту вчинення правопорушення;

якщо штраф намагаються накласти після закінчення строку давності (наприклад, три місяці з дня порушення), громадянин має право оскаржити його у суді.

Як діяти у випадку спірної ситуації з датою правопорушення

У протоколі про адміністративне правопорушення повинна бути чітко зазначена дата його вчинення. Якщо, наприклад, дані не були оновлені 18 липня, строк притягнення до відповідальності закінчився 18 жовтня. В такому разі будь-які штрафи після цієї дати є неправомірними, як пояснює юрист.

Чи впливають старі закони та розцінки на накладення штрафів

Штрафи за адміністративні правопорушення нараховуються відповідно до чинного законодавства на момент їх вчинення. Якщо документ, виданий раніше (наприклад, довідка), мав бути замінений на ВОД, накладення штрафу повинно відповідати законам, чинним на той момент.

Що робити, якщо ТЦК нав'язує сплату застарілого штрафу

Слід подати заяву до суду протягом 10 днів із моменту отримання постанови, а також наполягати на врахуванні строків притягнення до адміністративної відповідальності та закону, що діяв на момент порушення.

Нагадаємо, ТЦК та СП мають право розглядати лише деякі адміністративні правопорушення. Також визначені окремі випадки, коли порушникам мобілізаційного обліку можуть заблокувати банківські рахунки.