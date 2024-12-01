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ТЦК пугает отказом выдачи ВОД за неуплату штрафа — что делать

1 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК отказывает в выдаче военного билета из-за неуплаты штрафа — что делать
Очередь в ТЦК. Фото: Четвертая власть
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военные учетные документы (ВОД) и штрафы, наложенные Территориальными центрами комплектования (ТЦК), представляют собой отдельные вопросы, не имеющие между собой никакой связи. Отказ в выдаче ВОД из-за неуплаты штрафа неправомерен и может считаться шантажом.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян.

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Могут давать справку вместо ВОД

Справки, ранее выдававшиеся вместо военно-учетных документов, уже не оформляются. Распространена такая практика, что гражданин остается без ВОД, пока ТЦК не выдаст новый документ.

Также в ТЦК не могут отказать в выдаче военного билета. Если такая ситуация происходит, нужно написать заявление о выдаче билета. Но если отказали и в таком случае, нужно требовать письменный отказ от ТЦК, который потом можно обжаловать.

Можно ли обжаловать штраф за нарушение правил военного учета

Штрафы за нарушение правил военного учета имеют четкие сроки наложения. Согласно статье 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

  • административное взыскание налагается не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения;
  • для продолжающихся правонарушений - в течение двух месяцев со дня их выявления;
  • в особый период взыскания по статьям 210 и 210-1 КУоАП может быть наложено в течение трех месяцев со дня обнаружения, но не позднее чем через год с момента совершения правонарушения;
  • если штраф пытаются наложить по истечении срока давности (например, три месяца со дня нарушения), гражданин имеет право обжаловать его в суде.

Как действовать в случае спорной ситуации с датой правонарушения

В протоколе об административном правонарушении должна быть четко указана дата его совершения. Если, например, данные не были обновлены 18 июля, срок привлечения к ответственности истек 18 октября. В таком случае любые штрафы после этой даты неправомерны, как объясняет юрист.

Влияют ли старые законы и расценки на наложение штрафов

Штрафы за административные правонарушения начисляются в соответствии с действующим законодательством на момент их совершения. Если документ, изданный ранее (например, справка), должен быть заменен ВОД, наложение штрафа должно соответствовать законам, действующим на тот момент.

Что делать, если ТЦК навязывает уплату устаревшего штрафа

Следует подать заявление в суд в течение 10 дней с момента получения постановления, а также настаивать на учете сроков привлечения к административной ответственности и действовавшего на момент нарушения закона.

Напомним, ТЦК и СП имеют право рассматривать лишь некоторые административные правонарушения. Также определены частные случаи, когда нарушителям мобилизационного учета могут заблокировать банковские счета.

штраф мобилизация ТЦК и СП справка военно-учетный документ

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