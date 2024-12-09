На Прикарпатті ТЦК ігнорував заяву на відстрочку — чоловік подав до суду

Приміщення ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Одеський ОТЦК

В Івано-Франківській області чоловік судився з Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Там ігнорували його заяву на відстрочку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2024 року чоловік звернувся до одного з ТЦК та СП для отримання відстрочки від призову через наявність третьої групи інвалідності. Однак у військкоматі його заяву не розглянули.

Тому чоловік звернувся до суду, щоб зобов’язати працівників ТЦК розглянути документи, які він надіслав поштою. Натомість там надіслали відзив на позов й вказали, що чоловік не подав військово-обліковий документ або його копію та повідомляли про це.

Рішення суду

У суді з'ясували, що представник ТЦК не зміг підтвердити надсилання позивачу листа з інформацією про відсутність військово-облікового документа та пропозицією його долучити.

Тому через те, що комісія у встановлений час не розглянула заяву чоловіка, її бездіяльність є протиправною. Суд зобов'язав ТЦК розглянути надіслані документи та ухвалити рішення щодо відстрочки.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік судився з ДПСУ через те, що його не випустили за кордон. Чоловік має усиновлену дитину, позбавлену батьківського піклування.

А у Харківській області судили чоловіка, який продовжував працювати на росіян після початку повномасштабного вторгнення. Він виготовляв документацію для ворожих АЕС.