На Прикарпатье ТЦК игнорировал заявление на отсрочку — мужчина подал в суд

Помещение ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК

В Ивано-Франковской области мужчина судился с Территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Там игнорировали его заявление на отсрочку.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2024 года мужчина обратился в один из ТЦК и СП для получения отсрочки от призыва из-за наличия третьей группы инвалидности. Однако в военкомате его заявление не рассмотрели.

Поэтому мужчина обратился в суд, чтобы обязать работников ТЦК рассмотреть документы, которые он отправил по почте. Там отправили отзыв на иск и указали, что мужчина не подал военно-учетный документ или его копию и его сообщали об этом.

Решение суда

В суде выяснили, что представитель ТЦК не смог подтвердить отправку истцу письмо с информацией об отсутствии военно-учетного документа и предложением его добавить.

Поэтому из-за того, что комиссия в установленное время не рассмотрела заявление мужчины, ее бездействие противоправно. Суд обязал ТЦК рассмотреть отправленные документы и принять решение об отсрочке.

Напомним, во Львовской области мужчина судился с ГПСУ из-за того, что его не выпустили за границу. У мужчины есть усыновленный ребенок, лишенный родительской опеки.

А в Харьковской области судили мужчину, который продолжал работать на россиян после начала полномасштабного вторжения. Он производил документацию для вражеских АЭС.