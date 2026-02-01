Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК ТЦК повернув виключеного на облік — як виправити

ТЦК повернув виключеного на облік — як виправити

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 06:30
Повернення на облік виключеної особи - що має зробити громадянин
Працівники ТЦК спілкуються із військовозобов’язаним громадянином. Фото: кадр із відео

Повернення громадянина, виключеного з військового обліку, на облік ТЦК є незаконним. Юристи пояснили, як вирішити цю ситуацію як у досудовому, так і у судовому форматі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Виключення і повернення на облік

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку.

Чоловік пояснив, що його якимось чином повернули на облік, і поцікавився, що йому треба робити у такій ситуації, аби не бути мобілізованим.

"Якщо Ви були саме виключений з військового обліку і про це є позначка у паперовому ВОД, але ТЦК неправомірно взяли Вас на облік (останнім часом після прийняття постанови КМУ №932 такі випадки почастішали) та оголосили в розшук, то Вам потрібно рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформацію про Ваше виключення з обліку до реєстру "Оберіг", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Судовий порядок оскарження незаконних дій ТЦК

Юрист наголосив, що до заяви потрібно прикріпити копію тимчасового посвідчення.

"Якщо протягом 5 робочих днів зміни не будуть внесені — Ви можете оскаржити таку бездіяльність ТЦК у судовому порядку", — підкреслив Дерій.

Суд, пояснив юрист, має зобов'язати територіальний центр комплектування внести інформацію про виключення громадянина до реєстру "Оберіг".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може виключений з військового обліку громадянин вільно пересуватися Україною.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба перед початком процесу виключення з обліку скасувати бронювання від мобілізації.

військовий облік мобілізація скарги ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації