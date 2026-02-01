Повернення на облік виключеної особи - що має зробити громадянин

Працівники ТЦК спілкуються із військовозобов’язаним громадянином. Фото: кадр із відео

Повернення громадянина, виключеного з військового обліку, на облік ТЦК є незаконним. Юристи пояснили, як вирішити цю ситуацію як у досудовому, так і у судовому форматі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Виключення і повернення на облік

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку.

Чоловік пояснив, що його якимось чином повернули на облік, і поцікавився, що йому треба робити у такій ситуації, аби не бути мобілізованим.

"Якщо Ви були саме виключений з військового обліку і про це є позначка у паперовому ВОД, але ТЦК неправомірно взяли Вас на облік (останнім часом після прийняття постанови КМУ №932 такі випадки почастішали) та оголосили в розшук, то Вам потрібно рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформацію про Ваше виключення з обліку до реєстру "Оберіг", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Судовий порядок оскарження незаконних дій ТЦК

Юрист наголосив, що до заяви потрібно прикріпити копію тимчасового посвідчення.

"Якщо протягом 5 робочих днів зміни не будуть внесені — Ви можете оскаржити таку бездіяльність ТЦК у судовому порядку", — підкреслив Дерій.

Суд, пояснив юрист, має зобов'язати територіальний центр комплектування внести інформацію про виключення громадянина до реєстру "Оберіг".

