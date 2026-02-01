Возвращение на учет исключенного лица - что должен сделать гражданин

Работники ТЦК общаются с военнообязанным гражданином. Фото: кадр из видео

Возвращение гражданина, исключенного с воинского учета, на учет ТЦК является незаконным. Юристы объяснили, как решить эту ситуацию как в досудебном, так и в судебном формате.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Исключение и возвращение на учет

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета.

Мужчина объяснил, что его каким-то образом вернули на учет, и поинтересовался, что ему надо делать в такой ситуации, чтобы не быть мобилизованным.

"Если Вы были именно исключен с воинского учета и об этом есть отметка в бумажном ВУД, но ТЦК неправомерно взяли Вас на учет (в последнее время после принятия постановления КМУ №932 такие случаи участились) и объявили в розыск, тоВам нужно заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК заявление с требованием внести информацию о Вашем исключении с учета в реестр "Оберіг", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Судебный порядок обжалования незаконных действий ТЦК

Юрист отметил, что к заявлению нужно прикрепить копию временного удостоверения.

"Если в течение 5 рабочих дней изменения не будут внесены — Вы можете обжаловать такое бездействие ТЦК в судебном порядке", — подчеркнул Дерий.

Суд, пояснил юрист, должен обязать территориальный центр комплектования внести информацию об исключении гражданина в реестр "Оберіг".

Напомним, мы ранее писали о том, может ли исключенный с воинского учета гражданин свободно передвигаться по Украине.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли перед началом процесса исключения с учета отменить бронирование от мобилизации.