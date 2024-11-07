До скількох років чоловіків можуть примусово мобілізувати - відповідь Генштабу

Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН

У військових навчальних центрах Збройних сил України зменшилася кількість людей однієї з вікових категорій. Йдеться про чоловіків від 50 років.

Про це пише Главком з посиланням на коментар Генштабу.

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У відомстві пояснили, що така ситуація пов’язана з розпорядженням Командування Сухопутних військ щодо припинення примусової мобілізації чоловіків, які старші 50 років.

Причиною стало те, що в силу своїх фізичних особливостей та хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, а бойові бригади не хочуть брати таких людей до себе.

Однак примусово мобілізувати можуть чоловіків цього віку, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, що потребує військо: зварювальники, ремонтники важкої техніки, зв’язківці тощо.

Раніше у Верховній Раді спрогнозували три сценарії, як далі буде відбуватися мобілізація до армії.

А волонтерка Марія Берлінська заявила, що в Україні потрібна мобілізація жінок.