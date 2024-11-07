К скольким годам мужчин могут принудительно мобилизовать - ответ Генштаба

Работники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: УНИАН

В военных учебных центрах Вооруженных сил Украины уменьшилось количество людей одной из возрастных категорий. Речь идет о мужчинах от 50 лет.

Об этом пишет Главком со ссылкой на комментарий Генштаба.

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В ведомстве пояснили, что такая ситуация связана с распоряжением Командования Сухопутных войск по прекращению принудительной мобилизации мужчин старше 50 лет.

Причиной стало то, что в силу своих физических особенностей и хронических заболеваний старшие люди не могут полноценно выполнять боевые задачи на линии столкновения, а боевые бригады не хотят брать таких людей к себе.

Однако принудительно мобилизовать могут мужчин этого возраста, имеющих дефицитные военно-учетные специальности, которые требуют войска: сварщики, ремонтники тяжелой техники, связисты и т.д.

Ранее в Верховной Раде спрогнозировали три сценария, как дальше будет происходить мобилизация в армию.

А волонтер Мария Берлинская заявила, что в Украине нужна мобилизация женщин.