К скольким годам мужчин могут принудительно мобилизовать - ответ Генштаба

ТЦК не мобилизуют принудительно одну из возрастных категорий
В военных учебных центрах Вооруженных сил Украины уменьшилось количество людей одной из возрастных категорий. Речь идет о мужчинах от 50 лет.
Об этом пишет Главком со ссылкой на комментарий Генштаба.
Возрастные категории ВСУ
В ведомстве пояснили, что такая ситуация связана с распоряжением Командования Сухопутных войск по прекращению принудительной мобилизации мужчин старше 50 лет.
Причиной стало то, что в силу своих физических особенностей и хронических заболеваний старшие люди не могут полноценно выполнять боевые задачи на линии столкновения, а боевые бригады не хотят брать таких людей к себе.
Однако принудительно мобилизовать могут мужчин этого возраста, имеющих дефицитные военно-учетные специальности, которые требуют войска: сварщики, ремонтники тяжелой техники, связисты и т.д.
Ранее в Верховной Раде спрогнозировали три сценария, как дальше будет происходить мобилизация в армию.
А волонтер Мария Берлинская заявила, что в Украине нужна мобилизация женщин.
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