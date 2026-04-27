ТЦК не вніс у "Оберіг" інформацію про виключення: суд можна виграти

Інформація з реєстру "Оберіг" відображається у застосунку "Резерв+".

Якщо громадянин був виключений з військового обліку до змін у форматі ведення документів у ТЦК, його даних про виключення у реєстрі "Оберіг" може і не бути. Громадянин має подати заяву до ТЦК з вимогою внести цю інформацію в реєстр. Разом з тим, цю ситуацію можна виправити і через суд, українські судові інстанції уже ухвалювали рішення на користь громадян.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік у реєстрі "Оберіг"

Військовозобов’язаний громадянин може бути виключений з військового обліку. Виключення з обліку ТЦК відбувається з кількох причин, зокрема, через стан здоров’я, який не дозволяє повноцінно здійснювати військову службу.

Після зміни системи військових комісаріатів на територіальні центри комплектування військовий облік почав переходити із паперового документообігу на електронний. Це спричинило низку проблем, зокрема, і з громадянами, які були виключені з військового обліку.

Частина з них була незаконно повернута на облік. До юристів звернувся громадянин, який раніше був виключений з військового обліку, але згодом виявив, що у реєстрі "Оберіг" немає інформації про це.

Читайте також:

Як внести в "Оберіг" дані про виключення з обліку

Громадянин поцікавився, як йому виправити цю ситуацію. Зокрема, чи доведеться йти до суду для того, аби внести дані про своє виключення в "Оберіг".

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи цей випадок: "Спочатку Ви повинні звернутись з проханням внести зміни у "Резерв+" до ТЦК, надіславши туди відповідну заяву, та додавши до неї належним чином завірені копії підтверджувальних документів. Тільки у разі відмови ТЦК задовольнити Ваші вимоги, Ви матимете можливість звернутись до суду".

Айвазян зазначив, що громадянин матиме шанси виграти суд за таких обставин. Адвокат наголосив: "Більш того, в моїй практиці зустрічались подібні справи".

Спочатку потрібно підготувати заяву у довільній формі, її може скласти як сам громадянин, так і його представник. Далі необхідно зібрати документи, які підтверджують правильність інформації та ідентифікують особу.

Потрібно "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою про внесення інформації до реєстру "Оберіг". Юрист підкреслив, що до такої заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа.