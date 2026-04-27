ТЦК не внес в "Оберіг" информацию об исключении: суд можно выиграть

Информация из реестра "Оберіг" отображается в приложении "Резерв+".

Если гражданин был исключен из воинского учета до изменений в формате ведения документов в ТЦК, его данных об исключении в реестре "Оберіг" может и не быть. Гражданин должен подать заявление в ТЦК с требованием внести эту информацию в реестр. Вместе с тем, эту ситуацию можно исправить и через суд, украинские судебные инстанции уже принимали решения в пользу граждан.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в реестре "Оберіг"

Военнообязанный гражданин может быть исключен с воинского учета. Исключение с учета ТЦК происходит по нескольким причинам, в частности, из-за состояния здоровья, которое не позволяет полноценно осуществлять военную службу.

После изменения системы военных комиссариатов на территориальные центры комплектования воинский учет начал переходить с бумажного документооборота на электронный. Это повлекло ряд проблем, в частности, и с гражданами, которые были исключены с воинского учета.

Часть из них была незаконно возвращена на учет. К юристам обратился гражданин, который ранее был исключен с воинского учета, но впоследствии обнаружил, что в реестре "Оберіг" нет информации об этом.

Как внести в "Оберіг" данные об исключении с учета

Гражданин поинтересовался, как ему исправить эту ситуацию. В частности, придется ли идти в суд для того, чтобы внести данные о своем исключении в "Оберіг".

Адвокат Юрий Айвазян отметил, комментируя этот случай: "Сначала Вы должны обратиться с просьбой внести изменения в "Резерв+" в ТЦК, направив туда соответствующее заявление, и добавив к нему надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов. Только в случае отказа ТЦК удовлетворить Ваши требования, Вы сможете обратиться в суд".

Айвазян отметил, что гражданин будет иметь шансы выиграть суд при таких обстоятельствах. Адвокат подчеркнул: "Более того, в моей практике встречались подобные дела".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как происходит процесс исправления данных в реестре "Оберег" через ТЦК и "Резерв+".

Сначала нужно подготовить заявление в произвольной форме, его может составить как сам гражданин, так и его представитель. Далее необходимо собрать документы, подтверждающие правильность информации и идентифицирующие личность.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как внести информацию об исключении с воинского учета в реестр "Оберіг".

Нужно "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК заявление с требованием о внесении информации в реестр "Оберіг". Юрист подчеркнул, что к такому заявлению нужно прикрепить копию военно-учетного документа.