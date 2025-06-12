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Головна ТЦК ТЦК не виключив з обліку після ВЛК — що робити

ТЦК не виключив з обліку після ВЛК — що робити

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Дата публікації: 12 червня 2025 00:30
Виключення з військового обліку - чому процес виключення з обліку затягується
Громадянин на комісії в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК
Ключові моменти Чому не відбулося виключення з військового обліку Як прискорити процес виключення

Якщо військовозобов'язаного громадянина не виключають з військового обліку після відповідного висновку військово-лікарської комісії, це, скоріш за все, відбулося через те, що ТЦК не вніс відомості про ВЛК до реєстру "Оберіг". Тож громадянину варто подати заяву до територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Чому не відбулося виключення з військового обліку

Виключення громадянина з військового обліку здійснюється територіальним центром комплектування після отримання висновку військово-лікарської комісії про непридатність громадянина до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що ще 2023 року пройшов ВЛК, отримав відповідний висновок, але досі не виключений з військового обліку.

"Вони (ТЦК — прим. ред.) просто не внесли відомості про цю ВЛК до Реєстру", — підкреслив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.

Як прискорити процес виключення

Юрист пояснив, що військовозобов’язаному треба робити у такій ситуації.

"Рекомендую подавати письмову заяву до ТЦК і в жодному разі не йти на нову військово-лікарську комісію", — зазначив Кирда.

Адвокат додав, що у випадку відмови можна і треба подавати позов до суду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть поновити на військовому обліку тих громадян, яких перед тим виключили з обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є особливості виїзду за кордон осіб, що були виключені з військового обліку.

військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані реєстр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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